Российские оккупанты обстреляли Сумы: погиб мужчина, ранена женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Сумах в результате вражеского артиллерийского обстрела жилого сектора погиб мужчина и ранена женщина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Сообщается, что 26 февраля в 10 спасателей 1-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей привлекались к ликвидации последствий артиллерийского обстрела жилого сектора по улице Сельхозтехника в городе Сумы.
По результатам ликвидации очагов горения, в том числе во время разбора конструкций спасатели обнаружили тело мужчины.
Раненую женщину, которая находилась на улице, госпитализировала скорая медицинская помощь. Пожар ликвидирован.
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