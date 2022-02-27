Российские оккупанты обстреляли Сумы: погиб мужчина, ранена женщина

Детали

Сообщается, что 26 февраля в 10 спасателей 1-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей привлекались к ликвидации последствий артиллерийского обстрела жилого сектора по улице Сельхозтехника в городе Сумы.

По результатам ликвидации очагов горения, в том числе во время разбора конструкций спасатели обнаружили тело мужчины.

Раненую женщину, которая находилась на улице, госпитализировала скорая медицинская помощь. Пожар ликвидирован.

Напомним

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