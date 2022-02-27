Російські окупанти обстріляли Суми: загинув чоловік, поранена жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. У Сумах внаслідок ворожого артилерійського обстрілу житлового сектору загинув чоловік та поранено жінку. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
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Повідомляється, що 26 лютого 10 рятувальників 1-ї та 3-ї державних пожежно-рятувальних частин залучались до ліквідації наслідків артилерійського обстрілу житлового сектору по вулиці Сільгосптехніка, у місті Суми.
За результатам ліквідації осередків горіння, зокрема під час розбору конструкцій, рятувальники виявили тіло чоловіка.
Поранену жінку, яка знаходилась на вулиці, госпіталізувала швидка медична допомога. Пожежа ліквідована.
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