Российские оккупанты обстреляли два района в Днепропетровской области: погибла женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Враг обстрелял сразу два района в Днепропетровской области – Синельниковский и Криворожский. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу ОВА Валентина Резниченко.
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"День недолго был спокойный. В Покровской общине погибла женщина. Разрушено дом", - сообщил он.
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В Зеленодольской общине произошло возгорание в городском парке. Враг ударил по нему из "Ураганов".
"Огонь спасатели усмирили. К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил Резниченко.
Добавим
Вчера, 11 июня, под вечер русские оккупанты ударили кассетными снарядами по Синельниковскому району. Пострадавших нет.