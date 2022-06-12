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19:03 • 10535 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 61414 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 100118 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 77330 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 55103 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 74275 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российские оккупанты обстреляли два района в Днепропетровской области: погибла женщина

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 июня. УНН. Враг обстрелял сразу два района в Днепропетровской области – Синельниковский и Криворожский. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу ОВА Валентина Резниченко.

Цитата

"День недолго был спокойный. В Покровской общине погибла женщина. Разрушено дом", - сообщил он.

Детали

В Зеленодольской общине произошло возгорание в городском парке. Враг ударил по нему из "Ураганов".

"Огонь спасатели усмирили. К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил Резниченко.

Добавим

Вчера, 11 июня, под вечер русские оккупанты ударили кассетными снарядами по Синельниковскому району. Пострадавших нет.

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