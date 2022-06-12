Дніпропетровщина: окупанти обстріляли Синельниківський район касетними снарядами

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“Протягом дня маємо кілька обстрілів територій двох районів Дніпропетровщини. Касетними снарядами ворог вдарив по Синельниківському району. В одному з сіл Покровської громади боєприпас влучив у житловий будинок: там вибито вікна, зруйновано стіни і дах. Також загорівся гараж та сінник, пожежу оперативно ліквідовано. Поряд з будівлею виявлено тридцять воронок від вибухів снарядів. Постраждалих немає”, — написав Лукашук у Telegram.

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Крім цього, вдень окупанти знову поцілили по Великій Костромці, що на Криворіжжі. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок, лінію електропередач та газопровід. Люди не постраждали.

В усіх інших районах області день минув тихо. Лукашук наголосив, що окупантів на території Дніпропетровщини немає.

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Російські окупанти обстріляли дві громади на Дніпропетровщині. Били з артилерії та “Ураганів”: дві людини поранені, вони у лікарні.