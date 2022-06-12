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Дніпропетровщина: окупанти обстріляли Синельниківський район касетними снарядами

Дніпропетровщина: окупанти обстріляли Синельниківський район касетними снарядами

Київ • УНН

 • 161422 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Російські окупанти вдарили касетними снарядами по Синельниківському району. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає УНН.

Цитата

“Протягом дня маємо кілька обстрілів територій двох районів Дніпропетровщини. Касетними снарядами ворог вдарив по Синельниківському району. В одному з сіл Покровської громади боєприпас влучив у житловий будинок: там вибито вікна, зруйновано стіни і дах. Також загорівся гараж та сінник, пожежу оперативно ліквідовано. Поряд з будівлею виявлено тридцять воронок від вибухів снарядів. Постраждалих немає”, — написав Лукашук у Telegram.

Деталі

Крім цього, вдень окупанти знову поцілили по Великій Костромці, що на Криворіжжі. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок, лінію електропередач та газопровід. Люди не постраждали.

В усіх інших районах області день минув тихо. Лукашук наголосив, що окупантів на території Дніпропетровщини немає.

Нагадаємо

Російські окупанти обстріляли дві громади на Дніпропетровщині. Били з артилерії та “Ураганів”: дві людини поранені, вони у лікарні.

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