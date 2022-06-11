Окупанти обстріляли дві громади на Дніпропетровщині, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Російські окупанти обстріляли дві громади на Дніпропетровщині. Били з артилерії та “Ураганів”: дві людини поранені, вони у лікарні. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко та голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає УНН.
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“Ніч без тривог, але з обстрілами. У Криворізькому районі ворог поцілив по двом громадам — Зеленодольській та Широківській. Бив населені пункти і з артилерії, і з „Ураганів“. Двоє людей поранені. Вони у лікарні. Пошкоджені будинки, старостат, будинок культури”, — зазначив Резніченко.
Він додав, що село Велика Костромка знаходиться без світла та газу.
Деталі
Лукашук також наголосив, що окупанти по Великій Костромці били з “Ураганів”. Там поранено 71-річного чоловіка, в нього наскрізне осколкове ураження ноги. Постраждалий — переселенець з Херсонщини, його шпиталізували. Щодо руйнувань: внаслідок обстрілу в селі пошкоджено будинок культури, два житлові будинки, літню кухню, газопровід.
У Широківській громаді один чоловік дістав поранення ноги, він в лікарні. В селі частково зруйновано декілька будинків.
“В інших громадах все спокійно”, — написав Лукашук у Telegram.
Нагадаємо
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