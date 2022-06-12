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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 44611 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 92339 перегляди

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1 квітня, 10:23 • 177687 перегляди

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1 квітня, 10:07 • 174405 перегляди

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Російські окупанти обстріляли два райони на Дніпропетровщині: загинула жінка

Російські окупанти обстріляли два райони на Дніпропетровщині: загинула жінка

Київ • УНН

 • 163098 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Ворог обстріляв одразу два райони в Дніпропетровській області - Синельниківський та Криворізький. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову ОВА Валентина Резніченка.

Цитата

"День недовго був спокійний. У Покровській громаді загинула жінка. Зруйнований будинок", - повідомив він.

Деталі

У Зеленодольській громаді сталося займання у міському парку. Ворог ударив по ньому з "Ураганів".

"Вогонь рятувальники утихомирили. На щастя, обійшлося без постраждалих", - зазначив Резніченко.

Додамо

Учора, 11 червня, надвечір російські окупанти вдарили касетними снарядами по Синельниківському району. Постраждалих немає.

Українські Національні Новини

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