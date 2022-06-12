Російські окупанти обстріляли два райони на Дніпропетровщині: загинула жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Ворог обстріляв одразу два райони в Дніпропетровській області - Синельниківський та Криворізький. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову ОВА Валентина Резніченка.
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"День недовго був спокійний. У Покровській громаді загинула жінка. Зруйнований будинок", - повідомив він.
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У Зеленодольській громаді сталося займання у міському парку. Ворог ударив по ньому з "Ураганів".
"Вогонь рятувальники утихомирили. На щастя, обійшлося без постраждалих", - зазначив Резніченко.
Додамо
Учора, 11 червня, надвечір російські окупанти вдарили касетними снарядами по Синельниківському району. Постраждалих немає.