Російські окупанти обстріляли два райони на Дніпропетровщині: загинула жінка

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"День недовго був спокійний. У Покровській громаді загинула жінка. Зруйнований будинок", - повідомив він.

Деталі

У Зеленодольській громаді сталося займання у міському парку. Ворог ударив по ньому з "Ураганів".

"Вогонь рятувальники утихомирили. На щастя, обійшлося без постраждалих", - зазначив Резніченко.

Додамо

Учора, 11 червня, надвечір російські окупанти вдарили касетними снарядами по Синельниківському району. Постраждалих немає.