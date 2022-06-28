Российские оккупанты били по двум общинам Сумщины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. В понедельник, 27 июня, российские оккупанты 40 раз обстреляли Краснопольскую общину. После 22 часов враг открыл огонь по Белопольской общине. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, пишет УНН.
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“С 16 часа россияне начали обстрелы из ствольной артиллерии. Более 40 приходов по Краснопольской общине. Один человек ранен”, — отметил Живицкий.
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Председатель ОВА добавил, что после 22 часов враг открыл огонь по Белопольской общине.
Он также отметил, что в понедельник с помощью авиации эвакуировали одного человека, который был ранен днем ранее. За его жизнь будут бороться специалисты в специализированном медицинском учреждении.
Напомним
Российские войска выпустили две ракеты в направлении Ахтырки Сумской области.