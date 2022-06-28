Російські окупанти гатили по двох громадах Сумщини

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“З 16 години росіяни почали обстріли зі ствольної артилерії. Понад 40 приходів по Краснопільській громаді. Одна людина поранена”, — зазначив Живицький.

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Голова ОВА додав, що після 22 години ворог відкрив вогонь по Білопільській громаді.

Він також зазначив, що в понеділок за допомогою авіації евакуювали одну людину, яку було поранено днем раніше. За її життя боротимуться фахівці у спеціалізованій медичній установі.

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