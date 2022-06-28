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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Російські окупанти гатили по двох громадах Сумщини

Російські окупанти гатили по двох громадах Сумщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 червня. УНН. У понеділок, 27 червня, російські окупанти 40 разів обстріляли Краснопільську громаду. Після 22 години ворог відкрив вогонь по Білопільській громаді. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, пише УНН.

Цитата

“З 16 години росіяни почали обстріли зі ствольної артилерії. Понад 40 приходів по Краснопільській громаді. Одна людина поранена”, — зазначив Живицький.

Деталі

Голова ОВА додав, що після 22 години ворог відкрив вогонь по Білопільській громаді.

Він також зазначив, що в понеділок за допомогою авіації евакуювали одну людину, яку було поранено днем раніше. За її життя боротимуться фахівці у спеціалізованій медичній установі.

Нагадаємо

Російські війська випустили дві ракети в напрямку Охтирки Сумської області.

Українські Національні Новини

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