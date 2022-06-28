Російські окупанти гатили по двох громадах Сумщини
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. У понеділок, 27 червня, російські окупанти 40 разів обстріляли Краснопільську громаду. Після 22 години ворог відкрив вогонь по Білопільській громаді. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, пише УНН.
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“З 16 години росіяни почали обстріли зі ствольної артилерії. Понад 40 приходів по Краснопільській громаді. Одна людина поранена”, — зазначив Живицький.
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Голова ОВА додав, що після 22 години ворог відкрив вогонь по Білопільській громаді.
Він також зазначив, що в понеділок за допомогою авіації евакуювали одну людину, яку було поранено днем раніше. За її життя боротимуться фахівці у спеціалізованій медичній установі.
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