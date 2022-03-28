Российские хакеры собирали информацию с компьютеров: как не попасть на крючок

$41.170.09
45.030.03
ukru
Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив
11:17 • 12589 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

07:59 • 43969 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 149398 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 88322 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 120965 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 153418 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 162760 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 359129 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 139356 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 125325 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.2м/с
50%
Популярные новости

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

9 апреля, 01:57 • 69589 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

9 апреля, 02:28 • 79364 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

9 апреля, 04:51 • 79198 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

06:02 • 69233 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

07:03 • 66410 просмотра
публикации

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

11:17 • 12589 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 149398 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 359129 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 358714 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 435671 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Денис Шмыгаль

Уоррен Баффет

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Харьков

Донецк

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 20961 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 26656 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 100037 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 132164 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 151301 просмотра
Актуальное

Шахед-136

SpaceX Starship

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

Туполев Ту-22М

Российские хакеры собирали информацию с компьютеров: как не попасть на крючок

Киев • УНН

 • 95221 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Вражеские хакеры собирали информацию с компьютеров, паразитируя на теме войны. Об этом предупреждает Госспецсвязи в Telegram-канале, пишет УНН.

Российские хакеры собирали информацию с компьютеров: как не попасть на крючок

Детали

Сообщается, что правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия Украины CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи, обнаружила распространение архива "Інформація_щодо_втрат_військовослужбовців_ЗС_України.docx.exe". Он содержит файл-приманку "Втрати-1001.docx", а также сжатый файл "googleupdate.exe".

После проведения анализа специалисты CERT-UA классифицировали упомянутый EXE-файл как вредоносную программу PseudoSteel. Эта программа после попадания на компьютер проводит поиск файлов ( * .Txt, *.Doc, *.Docx, *.Pdf, *.Xls, *.Xlsx, *.Ppt, *.Pptx, *.Odt, *.Rtf, *.Zip, *.Rar, *.7Z) и выгружает их на внешний FTP-сервер. Таким образом информация из этих файлов может стать доступной злоумышленникам.

С низким уровнем уверенности активность ассоциирована с деятельностью группы UAC-0010 (Armageddon), отмечают в Госспецсвязи.

В случае обнаружения указанного файла, украинцев призывают немедленно сообщить об этом на почту[email protected].

“Просим быть осторожными и не открывать файлы неизвестного происхождения, не переходить на сомнительные ссылки и внимательно смотреть, настоящие ли страницы вам предлагают открыть или это фишинговые подделки. Безопасность в интернете начинается с нашей собственной кибергигиены", - отмечают в Госспецсвязи.

Напомним

Служба безопасности Украины предупреждает о фейковых видео, что их распространяют российские оккупанты для дискредитации украинских защитников.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Технологии
Brent
$60.49
Bitcoin
$77,267.10
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$35.11
Золото
$3,061.44
Ethereum
$1,485.61