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Російські хакери збирали інформацію з комп’ютерів: як не потрапити на гачок

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Ворожі хакери збирали інформацію з комп’ютерів, паразитуючи на темі війни. Про це попереджає Держспецзв'язку у Telegram-каналі, пише УНН.

Російські хакери збирали інформацію з комп’ютерів: як не потрапити на гачок

Деталі

Повідомляється, що урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, виявила розповсюдження архіву "Інформація_щодо_втрат_військовослужбовців_ЗС_України.docx.exe". Він містить файл-приманку "Втрати-1001.docx", а також стиснутий файл "googleupdate.exe".

Після проведення аналізу фахівці CERT-UA класифікували згаданий EXE-файл як шкідливу програму PseudoSteel. Ця програма після потрапляння на комп’ютер проводить пошук файлів (*.txt, *.doc, *.docx, *.pdf, *.xls, *.xlsx, *.ppt, *.pptx, *.odt, *.rtf, *.zip, *.rar, *.7z) і вивантажує їх на зовнішній FTP-сервер. Таким чином інформація з цих файлів може стати доступною зловмисникам.

З низьким рівнем впевненості активність асоційовано з діяльністю групи UAC-0010 (Armageddon), зазначають у Держспецзв’язку.

У разі виявлення вказаного файлу, українців закликають негайно повідомити про це на пошту [email protected].

“Просимо бути обережними і не відкривати файлів невідомого походження, не переходити на сумнівні посилання та уважно дивитися, чи справжні сторінки вам пропонують відкрити, чи це – фішингові підробки. Безпека в інтернеті починається з нашої власної кібергігієни”, - наголошують у Держспецзв’язку.

Нагадаємо

Служба безпеки України попереджає про фейкові відео, що їх поширюють російські окупанти для дискредитації українських захисників.

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