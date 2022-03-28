Однотипні, як і російські серіали: СБУ повідомило про фейки росіян щодо жорстокого поводження з полоненими
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Служба безпеки України попереджає про фейкові відео, що їх поширюють російські окупанти для дискредитації українських захисників, пише УНН з посиланням на повідомлення пресслужби СБУ.
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“Російські фейки – такі ж однотипні, як і російські серіали: з поганою акторською грою, дешеві, вульгарні та прогнозовані. Так, у анонімних телеграм-каналах з’являються зрежисовані відеоролики: то про нібито жорстоке поводження з полоненими окупантами, то про каліцтва і навіть вбивство загарбників. Часто першоджерелом є пабліки "ватного" спрямування, які напряму керуються спецслужбами та Міноборони РФ”, - повідомили в СБУ.
Деталі
За інформацією Служби безпеки, причина появи таких публікацій - змістити акценти світу зі звірства росіян в Україні і спробувати переконати, що саме українські військові нібито знущаються з полонених. До того ж – налякати своїх солдатів, аби ті не здавалися в полон.
“Але такі закиди – відверта брехня. І численні відео та навіть публічні пресконференції російських полонених легко спростовують їх”, - наголосили в відомстві.
В СБУ підкреслили: українські захисники не збираються жаліти окупантів і “пригощати кавою та тістечками”, але вони б’ють загарбників у бою. Коли ті здаються в полон, з ними поводяться відповідно до Женевської конвенції.
Додамо
Раніше сьогодні у росЗМІ з’явилось відео нібито “знущань” з російських полонених солдат.