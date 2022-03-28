Однотипные, как и российские сериалы: СБУ сообщило о фейках русских относительно жестокого обращения с пленными

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“Российские фейки - такие же однотипные, как и российские сериалы: с плохой актерской игрой, дешевые, вульгарные и прогнозируемые. Так, в анонимных телеграмм-каналах появляются срежиссированные видеоролики: то о якобы жестоком обращении с пленными оккупантами, то об увечьях и даже убийстве захватчиков. Часто первоисточником являются паблики "ватного" направления, которые напрямую руководствуются спецслужбами и Минобороны РФ", - сообщили в СБУ.

Детали

По информации Службы безопасности, причина появления таких публикаций - сместить акценты со зверствах русских в Украине и попытаться убедить, что именно украинские военные якобы издеваются из пленных. К тому же - напугать своих солдат, чтобы те не сдавались в плен.

"Но такие упреки - откровенная ложь. И многочисленные видео и даже публичные пресконференции российских пленных легко опровергают их”, - отметили в ведомстве.

В СБУ подчеркнули, что украинские защитники не собираются жалеть оккупантов и “угощать кофе и пирожными”, но они бьют захватчиков в бою. Когда те сдаются в плен, с ними обращаются в соответствии с Женевской конвенцией.

Добавим

Ранее сегодня в росСМИ появилось видео якобы “издевательств” по отношению к российским пленным солдатам.