Российские хакеры преследовали около 200 журналистов, среди которых были украинские

По данным издания, целью российской хакерской группы, известной как Fancy Bear, были не менее 200 журналистов, публицистов и блогеров в период ориентировочно со середины 2014 года и почти до сих пор.

Издание, ссылаясь на список компании по киберзащите Secureworks, определило, что журналисты стали третьей по величине группой для атак хакеров. Первыми двумя были дипломаты и члены Демократической партии США.

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Целью хакеров стали около 50 журналистов из The New York Times, еще 50 были или зарубежными корреспондентами в Москве, или российскими журналистами, работавшими в независимых изданиях. Другие - известные деятели СМИ в Украине, Молдове, странах Балтии или Вашингтоне.

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Список журналистов дает новые доказательства к выводам американского разведывательного сообщества, что Fancy Bear действовала в интересах российского правительства, когда было зафиксировано вмешательства в выборы президента США в 2016 году, пишет AP.

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В частности, Fancy Bear имела более 30 целей в медиа сфере в Украине, среди которых много журналистов в Kyiv Post и других, которые сообщали о событиях с фронта на востоке страны.