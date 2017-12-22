Российские хакеры преследовали около 200 журналистов, среди которых были украинские

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 38943 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 93832 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 109394 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 122414 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 142769 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 159252 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 122719 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138697 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189719 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 290944 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−3°
3.6м/с
78%
Популярные новости

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 41739 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 26345 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 26516 просмотра

Золотые резервы рф компенсировали треть замороженных активов - Bloomberg

7 апреля, 16:31 • 13210 просмотра

Во Франции задержали внука короля Румынии по делу о коррупции

16:36 • 12541 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 186583 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 243290 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 444927 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 398170 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 483060 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 26523 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 26350 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 41743 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64265 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 70538 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Российские хакеры преследовали около 200 журналистов, среди которых были украинские

Киев • УНН

 • 12875 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Российская хакерская группа Fancy Bear атаковала около 200 журналистов, в том числе и из Украины. Об этом говорится в опубликованном расследование Associated Press, передает УНН.

Российские хакеры преследовали около 200 журналистов, среди которых были украинские

По данным издания, целью российской хакерской группы, известной как Fancy Bear, были не менее 200 журналистов, публицистов и блогеров в период ориентировочно со середины 2014 года и почти до сих пор.

Издание, ссылаясь на список компании по киберзащите Secureworks, определило, что журналисты стали третьей по величине группой для атак хакеров. Первыми двумя были дипломаты и члены Демократической партии США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США представили законопроект о киберзащите от российского вмешательства

Целью хакеров стали около 50 журналистов из The New York Times, еще 50 были или зарубежными корреспондентами в Москве, или российскими журналистами, работавшими в независимых изданиях. Другие - известные деятели СМИ в Украине, Молдове, странах Балтии или Вашингтоне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пользователи Uber подозревают российских хакеров во взломе аккаунтов

Список журналистов дает новые доказательства к выводам американского разведывательного сообщества, что Fancy Bear действовала в интересах российского правительства, когда было зафиксировано вмешательства в выборы президента США в 2016 году, пишет AP.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские хакеры атаковали Польшу 2,5 млн раз за полгода

В частности, Fancy Bear имела более 30 целей в медиа сфере в Украине, среди которых много журналистов в Kyiv Post и других, которые сообщали о событиях с фронта на востоке страны.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика
Brent
$64.42
Bitcoin
$79,239.60
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,998.00
Ethereum
$1,572.24