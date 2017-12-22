Російські хакери переслідували близько 200 журналістів, серед яких були українські
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Російська хакерська група Fancy Bear атакувала близько 200 журналістів, в тому числі й з України. Про це йдеться в опублікованому розслідування Associated Press, передає УНН.
За даними видання, ціллю російської хакерської групи, відомої як Fancy Bear, були щонайменше 200 журналістів, публіцистів і блогерів у період орієнтовно з середини 2014 року і майже до цього часу.
Видання, посилаючись на список компанії з кіберзахисту Secureworks, визначило, що журналісти стали третьою за величиною групою для атак хакерів. Першими двома були дипломати і члени Демократичної партії США.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США представили законопроект про кіберзахист від російського втручання
Ціллю хакерів стали близько 50 журналістів з The New York Times, ще 50 були або закордонними кореспондентами в Москві, або російськими журналістами, які працювали у незалежних виданнях. Інші – відомі діячі ЗМІ в Україні, Молдові, країнах Балтії чи Вашингтоні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Користувачі Uber підозрюють російських хакерів у зламі акаунтів
Список журналістів дає нові докази висновкам американської розвідувальної спільноти, що Fancy Bear діяла в інтересах російського уряду, коли було зафіксовано втручання у вибори президента США у 2016 році, пише AP.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Російські хакери атакували Польщу 2,5 млн разів за півроку
Зокрема, Fancy Bear мала понад 30 цілей у медіа сфері в Україні, серед яких багато журналістів у Kyiv Post та інших, які повідомляли про події з фронту на сході країни.