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Российские хакеры атаковали сайт "Львовоблэнерго"

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. Этой ночью россияне совершили хакерскую атаку на сайт "Львовоблэнерго". Об этом в телеграме сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает УНН.

Цитата

"Этой ночью россияне атаковали сайт и другие информационные ресурсы "Львовоблэнерго". Атаку удалось отбить благодаря своевременной работе СБУ, которая предупредила о нападении", – написал Козицкий.

Добавим

Глава ОВА отметил, что специалисты приняли дополнительные меры для защиты, поэтому ресурсы "Львовоблэнерго" могут работать с задержкой.

Напомним

В ноябре хакеры взломали Instagram-аккаунт главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На аватарку поставили изображение путина на медведе.

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