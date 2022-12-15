Российские хакеры атаковали сайт "Львовоблэнерго"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Этой ночью россияне совершили хакерскую атаку на сайт "Львовоблэнерго". Об этом в телеграме сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает УНН.
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"Этой ночью россияне атаковали сайт и другие информационные ресурсы "Львовоблэнерго". Атаку удалось отбить благодаря своевременной работе СБУ, которая предупредила о нападении", – написал Козицкий.
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Глава ОВА отметил, что специалисты приняли дополнительные меры для защиты, поэтому ресурсы "Львовоблэнерго" могут работать с задержкой.
Напомним
В ноябре хакеры взломали Instagram-аккаунт главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На аватарку поставили изображение путина на медведе.