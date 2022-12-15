Російські хакери атакували сайт "Львівобленерго"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Цієї ночі росіяни здійснили хакерську атаку на сайт "Львівобленерго". Про це в телеграмі повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.
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"Цієї ночі poсіяни атакували сайт та інші інформаційні ресурси "Львівобленерго". Атаку вдалося відбити завдяки вчасній роботі СБУ, яка попередила про напад", – написав Козицький.
Додамо
Голова ОВА зазначив, що спеціалісти вжили додаткових заходів для захисту, тому ресурси "Львівобленерго" можуть працювати зі затримкою.
Нагадаємо
У листопаді хакери зламали Instagram-акаунт головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. На аватарку поставили зображення путіна на ведмеді.