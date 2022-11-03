На аватарці путін і ведмідь: хакери зламали Instagram Залужного

Деталі

На сторінці Залужного з'явилася публікація із підписом: "Telegram-канал "Джокер днр" зламав систему управління військами Delta".

На аватарку хакери встановили фото з путіним на ведмеді.

Поки тривають роботи з відновлення сторінки, стежити за Валерієм Залужним можна у Twitter.

Нагадаємо

У липні цього року УНН писав, що невідомі створили фейковий Twitter-акаунт Валерія Залужного.