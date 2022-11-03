На аватарці путін і ведмідь: хакери зламали Instagram Залужного
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Хакери зламали Instagram-акаунт головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, передає УНН.
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На сторінці Залужного з'явилася публікація із підписом: "Telegram-канал "Джокер днр" зламав систему управління військами Delta".
На аватарку хакери встановили фото з путіним на ведмеді.
Поки тривають роботи з відновлення сторінки, стежити за Валерієм Залужним можна у Twitter.
Нагадаємо
У липні цього року УНН писав, що невідомі створили фейковий Twitter-акаунт Валерія Залужного.