На аватарке путин и медведь: хакеры взломали Instagram Залужного
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Хакеры взломали Instagram-аккаунт главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, передает УНН.
Детали
На странице Залужного появилась публикация с подписью: "Telegram-канал "Джокер днр" сломал систему управления войсками Delta".
На аватарку хакеры установили фото с путиным на медведе.
Пока продолжаются работы по восстановлению страницы, следить за Валерием Залужным можно в Twitter.
Напомним
В июле этого года УНН писал, что неизвестные создали фейковый Twitter-аккаунт Валерия Залужного.