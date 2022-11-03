На аватарке путин и медведь: хакеры взломали Instagram Залужного

Детали

На странице Залужного появилась публикация с подписью: "Telegram-канал "Джокер днр" сломал систему управления войсками Delta".

На аватарку хакеры установили фото с путиным на медведе.

Пока продолжаются работы по восстановлению страницы, следить за Валерием Залужным можно в Twitter.

Напомним

В июле этого года УНН писал, что неизвестные создали фейковый Twitter-аккаунт Валерия Залужного.