Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Российские дипломаты выехали из посольства РФ в Лондоне, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Колонна из более чем десятка машин и микроавтобусов отправилась из посольства РФ в аэропорт, пишет издание. Посол в Лондоне Александр Яковенко приедет в аэропорт, чтобы лично попрощаться с дипломатами.
Как отмечает издание, вместе с членами семей Соединенное Королевство оставят около 80 человек.
Британские дипломаты, высылаемые из Москвы в рамках зеркальных мер, вернутся на родину в ближайшие дни.
Всего Лондон высылает 23 сотрудника посольства. Этот шаг власть сделала в связи с вероятной причастностью России к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.