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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 12532 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 17323 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 63458 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 74119 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101876 просмотра

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10 марта, 06:48 • 109115 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116517 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне

Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне

Киев  •  УНН

 • 9587 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Российские дипломаты выехали из посольства РФ в Лондоне, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

Колонна из более чем десятка машин и микроавтобусов отправилась из посольства РФ в аэропорт, пишет издание. Посол в Лондоне Александр Яковенко приедет в аэропорт, чтобы лично попрощаться с дипломатами.

Как отмечает издание, вместе с членами семей Соединенное Королевство оставят около 80 человек.

Британские дипломаты, высылаемые из Москвы в рамках зеркальных мер, вернутся на родину в ближайшие дни.

Всего Лондон высылает 23 сотрудника посольства. Этот шаг власть сделала в связи с вероятной причастностью России к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

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