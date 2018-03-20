Російські дипломати залишили посольство в Лондоні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Російські дипломати виїхали з посольства РФ у Лондоні, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
Колона з більш ніж десятка машин і мікроавтобусів вирушила з посольства РФ до аеропорту, пише видання. Посол в Лондоні Олександр Яковенко приїде в аеропорт, щоб особисто попрощатися з дипломатами.
Як зазначає видання, разом із членами родин Сполучене Королівство залишать близько 80 осіб.
Британські дипломати, що висилаються з Москви в рамках дзеркальних заходів, повернуться на батьківщину в найближчі дні.
Усього Лондон висилає 23 співробітника посольства. Цей крок влада зробила у зв’язку з ймовірною причетністю Росії до отруєння екс-офіцера ГРУ Сергія Скрипаля.