Российские дипломаты покинут США до 1 января
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Российские дипломаты, объявленные персонами нон грата, покинут США до 1 января. Об этом пишет РИА "Новости", цитируя пресс-центр посольства РФ в Вашингтоне, передает УНН.
"Они покинут (США - ред.) специально назначенным чартерным рейсом в течение 72 часов (с момента получения уведомления)", - говорится в заявлении пресс-центра.
Отмечается, что США покинут дипломаты из Вашингтона и Сан-Франциско.
Ранее в администрации президента РФ журналистам сообщили, что для выезда дипломатов и членов их семей в США будет направлен самолет специального летного отряда "Россия" управления делами президента РФ.