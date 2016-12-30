Російські дипломати залишать США до 1 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Російські дипломати, оголошені персонами нон грата, залишать США до 1 січня. Про це пише РІА "Новости", цитуючи прес-центр посольства РФ у Вашингтоні, передає УНН.
"Вони покинуть (США - ред.) спеціально призначеним чартерним рейсом протягом 72 годин (з моменту отримання повідомлення)", - йдеться у заяві прес-центру.
Відзначається, що США залишать дипломати з Вашингтона і Сан-Франциско.
Раніше в адміністрації президента РФ журналістам повідомили, що для виїзду дипломатів і членів їх сімей в США буде направлений літак спеціального льотного загону "Росія" управління справами президента РФ.