Російські дипломати залишать США до 1 січня

"Вони покинуть (США - ред.) спеціально призначеним чартерним рейсом протягом 72 годин (з моменту отримання повідомлення)", - йдеться у заяві прес-центру.

Відзначається, що США залишать дипломати з Вашингтона і Сан-Франциско.

Раніше в адміністрації президента РФ журналістам повідомили, що для виїзду дипломатів і членів їх сімей в США буде направлений літак спеціального льотного загону "Росія" управління справами президента РФ.