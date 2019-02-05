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Российские биатлонисты прилетели без винтовок на этап Кубка мира в Канаде

Российские биатлонисты прилетели без винтовок на этап Кубка мира в Канаде

Киев  •  УНН

 • 9743 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Сборная России по биатлону столкнулась с трудностями при подготовке к этапу Кубка мира в канадском Кэнморе. Спортсмены не смогли привезти с собой в Северную Америку винтовки из-за отсутствия разрешения на ввоз оружия, передает УНН со ссылкой на региональные российские медиа и спортивную прессу РФ.

По информации источника, спортсменам не успели своевременно оформить разрешение на ввоз оружия, но при этом дали гарантии, что винтовки доставят в Кэнмор не позднее 7 февраля, когда состоится первая запланированная гонка.

Регіональне видання “Тюменская арена” отмечает, что без своего оружия российские биатлонисты не смогут должным образом подготовиться к выступлениям, так как каждая винтовка подгоняется под спортсмена индивидуально, с учетом размера головы и шеи.

Издание “Спорт-Экспресс” подтвердило информацию о том, что сборная России не смогла ввезти оружие в Канаду из-за отсутствия разрешения. Однако издание сообщило, что подготовке спортсменов к этапу это не помешает. Ожидается, что российским биатлонистам доставят винтовки к первой официальной тренировке, которая пройдет 6 февраля.

Седьмой и восьмой этапы Кубка мира по биатлону пройдут в Северной Америке. С 7 по 11 февраля соревнования пройдут в Кэнморе, а с 14 по 18 февраля — в американском Солт-Лейк-Сити. Спортсменам предстоит выступить в спринте, гонке преследования, масс-старте, индивидуальной гонке, классической эстафете, смешанной эстафете и одиночной смешанной эстафете.

Напоминаем, Украина опередила Германию и РФ в медальном зачете юниорского ЧМ-2019 по биатлону.

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