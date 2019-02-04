Україна випередила Німеччину та РФ в медальному заліку юніорського ЧС-2019 з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Україна випередила Німеччину та Росію в медальному заліку юніорського ЧС-2019 з біатлону, повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Федерації біатлону України.
Завдяки “золотому дублю” Катерини Бех на юніорському чемпіонаті світу з біатлону збірна України випередила в медальному заліку змагання такі сильні команди, як німецька та російська.
Першими в списку найкращих стали біатлоністи Норвегії, в активі яких чотири золотих, одна срібна і п’ять бронзових медалей. Далі в цьому заліку французи (2 — 2 — 2), словенці (2 — 2 — 0) та швейцарці (2 — 1 — 0), п’ятими стали українці (2 — 0 — 0).
Німецькі біатлоністи здобули дев’ять медалей, але “золото” у них лише одне (1 — 5 — 3), а в активі росіян — лише по одному “золоту” і “сріблу”.
Всього медалі на чемпіонаті світу, який 3 лютого завершився у словацькому Брезно-Осрблі, здобули представники 15 країн.
Нагадуємо, українська біатлоністка стала двократною тріумфаторкою юніорського ЧС.