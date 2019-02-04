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Украина опередила Германию и РФ в медальном зачете юниорского ЧМ-2019 по биатлону

Украина опередила Германию и РФ в медальном зачете юниорского ЧМ-2019 по биатлону

Киев  •  УНН

 • 10442 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Украина опередила Германию и Россию в медальном зачете юниорского ЧМ-2019 по биатлону, сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Федерации биатлона Украины.

Благодаря “золотому дублю” Екатерины Бех на юниорском чемпионате мира по биатлону сборная Украины опередила в медальном зачете соревнования такие сильные команды, как немецкую и российскую.

Первыми в списке лучших стали биатлонисты Норвегии, в активе которых четыре золотых, одна серебряная и пять бронзовых медалей. Далее в этом зачете французы (2 — 2 — 2), словенцы (2 — 2 — 0) и швейцарцы (2 — 1 — 0), пятыми стали украинцы (2 — 0 — 0).

Немецкие биатлонисты завоевали девять медалей, но “золото” у них только одно (1 — 5 — 3), а в активе россиян — только по одному “золоту” и “серебру”.

Всего медали на чемпионате мира, который 3 февраля завершился в словацком Брезно-Осрбли, получили представители 15 стран.

Напоминаем, украинская биатлонистка стала двукратным триумфатором юниорского ЧМ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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