Українська біатлоністка стала двократною тріумфаторкою юніорського ЧС

Переможниця спринту Бех на початку гонки практично втратила 14-секундну стартову перевагу. Обережність в першій стрільбі лежачи не допомогла: п'ятий постріл Бех пішов повз ціль, а з ним і лідерство: Бех перейшла в групу переслідувачів.

Але вже другий рубіж перевернув ситуацію в гонці кардинально. Перша п'ятірка спортсменок допускали промахи, чим скористалися суперниці. І головну роль тут зіграли українки. Заробивши по колу штрафу в першій лежці, другу і Бех, і Анна Кривонос пройшли чисто, і пішли в гонку лідерами, прихопивши з собою лише шведку Ельвіру Еберг.

Лише одну помилку дозволила собі Бех на третьому вогневому рубежі, а коли на четвертому довелося включити все самовладання для боротьби за нагороди, впоралася бездоганно.

Кривонос залишила надто багато сил на першій половині дистанції. Заробивши на двох стійках чотири кола штрафу, біатлоністка відкотилася у другий десяток, де моральних сил задля боротьби за кожну секунду вже не залишалося: підсумковий результат Кривонос - 17-й.

Ще дві українки, Валерія Дмитренко та Анна Коваленко, фінішували неподалік один від одного, на 29-й і 35-й позиціях.

Зауважимо, що у загальному заліку Юніорського кубка IBU Бех вийшла на друге місце, скоротивши дистанцію від лідера, німкені Ханни Кебінгер, до 33 очок.

Нагадаємо, перемога Катерини Бех в спринтерській гонці юніорського чемпіонату світу в словацькому Брезно-Осрблі стала першою медаллю української команди на поточному чемпіонаті світу серед юніорів.