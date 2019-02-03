Украинская биатлонистка стала двукратным триумфатором юниорского ЧМ

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КИЕВ. 3 февраля. УНН. В рамках гонки преследования юниорского чемпионата мира по биатлону представительница Украины Екатерина Бех получила золотую медаль, информирует УНН со ссылкой на ФБУ.

Победительница спринта Бех в начале гонки практически потеряла 14-секундное стартовое преимущество. Осторожность в первой стрельбе лежа не помогла: пятый выстрел Бех пошел мимо цели, а с ним и лидерство: Бех перешла в группу преследователей.

Но уже второй рубеж перевернул ситуацию в гонке кардинально. Первая пятерка спортсменок допускали промахи, чем воспользовались соперницы. И главную роль здесь сыграли украинки. Заработав по кругу штрафа в первой лежке, вторую и Бех, и Анна Кривонос прошли чисто, и пошли в гонку лидерами, прихватив с собой лишь шведку Эльвиру Эберг.

Только одну ошибку позволила себе Бех на третьем огневом рубеже, а когда на четвертом пришлось включить все самообладание для борьбы за награды, справилась безупречно.

Кривонос оставила слишком много сил на первой половине дистанции. Заработав на двух стойках четыре круга штрафа, биатлонистка откатилась во второй десяток, где моральных сил для борьбы за каждую секунду уже не оставалось: итоговый результат Кривонос - 17-й.

Еще две украински, Валерия Дмитренко и Анна Коваленко, финишировали неподалеку друг от друга, на 29-й и 35-й позициях.

Отметим, что в общем зачете Юниорского Кубка IBU Бех вышла на второе место, сократив дистанцию от лидера, немки Ханны Кебингер, до 33 очков.

Напомним, победа Екатерины Бех в спринтерской гонке юниорского чемпионата мира в словацком Брезно-Осрбли стала первой медалью украинской команды на текущем чемпионате мира среди юниоров.

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