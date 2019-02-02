Українська біатлоністка здобула "золото" юніорського чемпіонату світу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Перемога Катерини Бех в спринтерській гонці юніорського чемпіонату світу в словацькому Брезно-Осрблі стала першою медаллю української команди на поточному чемпіонаті світу серед юніорів, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.
На трасі в Брезно-Осрблі (Словаччина) наша спортсменка показала чудовий результат — 21:03,6, пройшовши дистанцію без жодного маху.
“Сьогодні дуже тепло, тому траса була важкою. З огляду на це, думаю, я провела хорошу гонку! Хочу подякувати всім тренерів і сервіс-бригаду, лижі котили відмінно. Я дуже рада!”, — заявила тріумфаторка.
Варто зауважити, що дана нагорода всього лише четверта “золота” українських юніорів в історії виступу команди на світових форумах такого рівня.