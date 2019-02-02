Украинская биатлонистка завоевала "золото" юниорского чемпионата мира
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Победа Екатерины Бех в спринтерской гонке юниорского чемпионата мира в словацком Брезно-Осрбли стала первой медалью украинской команды на текущем чемпионате мира среди юниоров, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.
На трассе в Брезно-Осрбли (Словакия) наша спортсменка показала отличный результат — 21:03,6, пройдя дистанцию без единого промаха.
“Сегодня очень тепло, поэтому трасса была тяжелой. Учитывая это, думаю, я провела хорошую гонку! Хочу поблагодарить всех тренеров и сервис-бригаду, лыжи катили отлично. Я очень рада!”, - заявила победительница.
Стоит заметить, что данная награда всего лишь четвертая “золота” украинских юниоров в истории выступления команды на мировых форумах такого уровня.