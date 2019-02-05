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Російські біатлоністи прилетіли без гвинтівок на етап Кубка світу в Канаді

Російські біатлоністи прилетіли без гвинтівок на етап Кубка світу в Канаді

Київ • УНН

 • 9745 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Збірна Росії з біатлону зіткнулася з труднощами при підготовці до етапу Кубка світу в канадському Кенморі. Спортсмени не змогли привезти з собою в Північну Америку гвинтівки через відсутність дозволу на ввезення зброї, передає УНН з посиланням на регіональні російські медіа та спортивну пресу РФ.

За інформацією джерела, спортсменам не встигли своєчасно оформити дозвіл на ввезення зброї, але при цьому дали гарантії, що гвинтівки доставлять в Кенмор не пізніше 7 лютого, коли відбудеться перша запланована гонка.

Регіональне видання “Тюменська арена” зазначає, що без своєї зброї російські біатлоністи не зможуть належним чином підготуватися до виступів, так як кожна гвинтівка підганяється під спортсмена індивідуально, з урахуванням розміру голови і шиї.

Видання “Спорт-Експрес” підтвердило інформацію про те, що збірна Росії не змогла ввезти зброю в Канаду через відсутність дозволу. Однак видання повідомило, що підготовці спортсменів до етапу це не завадить. Очікується, що російським біатлоністам доставлять гвинтівки до першого офіційного тренування, яке пройде 6 лютого.

Сьомий і восьмий етапи Кубка світу з біатлону пройдуть в Північній Америці. З 7 по 11 лютого змагання пройдуть в Кенморі, а з 14 по 18 лютого — в американському Солт-Лейк-Сіті. Спортсменам належить виступити в спринті, гонці переслідування, мас-старті, індивідуальній гонці, класичній естафеті, змішаній естафеті та одиночній змішаній естафеті.

Нагадуємо, Україна випередила Німеччину та РФ в медальному заліку юніорського ЧС-2019 з біатлону.

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