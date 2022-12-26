Российское военное командование перебазировалось из Кременной в Рубежное – Гайдай

Цитата

«Уже не далеко от Кременной идут боевые действия. Могу сказать, что находившееся в Кременной военное командование определенного звена перебазировалось в Рубежное. Контрнаступательные действия Сил обороны помешали российским оккупационным войскам ввести в действие свои планы и сейчас они стягивают свои резервы, но контрнаступления у них в настоящее время не получилось», – сообщил Гайдай.

Напомним

Оккупанты расселяют в коммунальных учреждениях так называемой «лнр» жителей, разрушенных населенных пунктов Попаснянского района.