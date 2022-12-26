Російське військове командування перебазувалося з Кремінної в Рубіжне – Гайдай
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Наразі бойові дії проводяться неподалік Кремінної, а російське військове командування вже перебазувалося до Рубіжного. Про це на брифінгу повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.
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«Вже не далеко від Кремінної ідуть бойові дії. Можу сказати, що військове командування певної ланки, що перебувало в Кремінній, перебазувалося в Рубіжне. Контрнаступальні дії Сил оборони зашкодили російським окупаційним військам ввести в дію свої плани і зараз вони стягують свої резерви, але контрнаступу в них на даний час не вийшло», – повідомив Гайдай.
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