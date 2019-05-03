Российское посольство в Лондоне вновь прокомментировал дело Скрипалей

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6 марта, 19:19 • 140134 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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КИЕВ. 3 мая. УНН. Посольство России в Лондоне призвало британские власти обратить внимание на ситуацию со свободой СМИ в Соединенном Королевстве и привести ее в соответствие со стандартами, которые выработаны с участием всех заинтересованных государств в рамках международных механизмов, таких как ЮНЕСКО, ОБСЕ и Совет Европы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в Великобритании.

Как следует из распространенного в четверг комментария пресс-секретаря российского диппредставительства, глава МИД Великобритании Джереми Хант в Аддис-Абебе на мероприятии ЮНЕСКО по случаю Всемирного дня свободы печати провозгласил намерение Соединенного Королевства бороться за свободу СМИ по всему миру, однако “умолчал о состоянии дел в собственной стране”.

“В дни, когда неравнодушные люди следят за развитием ситуации вокруг Джулиана Ассанжа, это особенно актуально. Ведь при всех богатых традициях британской журналистики представителям этой профессии не всегда позволяется требовать от собственного правительства ответов на неудобные вопросы. Например, уже более года ни одному журналисту не разрешается взять интервью у Сергея или Юлии Скрипалей; добиться публикации записей с камеры видеонаблюдения на доме Сергея Скрипаля; выяснить, имеются ли в лаборатории Портон-Даун образцы химического вещества, которое британцы называют “Новичок”, — говорится в сообщении посольства. В нем отмечается, что “медиасопровождение расследования находится под контролем аппарата Совета национальной безопасности”.

“В случае с россиянами мы имеем дело как с профессиональными, так и с бытовыми проблемами. Доходит до вопиющих нарушений не просто журналистских, а базовых человеческих прав. Так, один из российских корреспондентов и его семья вынуждены более года жить без паспортов, которые находятся в руках британских миграционных органов якобы в ожидании решения о продлении визы. Российских журналистов на высшем политическом уровне безнаказанно называют не иначе как пропагандистами, а в случае попыток, например, пообщаться с военнослужащими — еще и шпионами. Телеканал RT находится под непрерывным прессингом „независимого“ регулятора Ofcom, который поощряется политическими властями”, — возмутились в посольстве РФ.

Как сообщал УНН, МИД РФ прокомментировал отставку министра обороны Великобритании.

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