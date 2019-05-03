Російське посольство в Лондоні знову прокоментувало справу Скрипалів

Як випливає з поширеного в четвер коментаря прес-секретаря російського диппредставництва, глава МЗС Великої Британії Джеремі Ханта в Аддіс-Абебі на заході ЮНЕСКО з нагоди Всесвітнього дня свободи друку проголосив намір Сполученого Королівства боротися за свободу ЗМІ по всьому світу, проте “промовчав про стан справ у власній країні”.

“У дні, коли небайдужі люди стежать за розвитком ситуації навколо Джуліана Ассанжа, це особливо актуально. Адже при всіх багатих традиціях британської журналістики представникам цієї професії не завжди дозволяється вимагати від власного уряду відповідей на незручні питання. Наприклад, вже більше року жодному журналістові не дозволяється взяти інтерв’ю у Сергія або Юлії Скрипалів; домогтися публікації записів з камери відеоспостереження на будинку Сергія Скрипаля; з’ясувати, чи є в лабораторії Портон-Даун зразки хімічної рідини, яку британці називають “Новачок”, — йдеться в повідомленні посольства. У ньому наголошується, що “медіасупроводження розслідування перебуває під контролем апарату Ради національної безпеки”.

“У випадку з росіянами ми маємо справу як з професійними, так і з побутовими проблемами. Доходить до кричущих порушень не просто журналістських, а базових людських прав. Так, один з російських кореспондентів і його сім’я змушені більше року жити без паспортів, які знаходяться в руках британських міграційних органів нібито в очікуванні рішення про продовження візи. Російських журналістів на вищому політичному рівні безкарно називають не інакше як пропагандистами, а в разі спроб, наприклад, поспілкуватися з військовослужбовцями — ще й шпигунами. Телеканал RT знаходиться під безперервним тиском „незалежного“ регулятора Ofcom, який заохочується політичною владою”, — обурилися в посольстві РФ.

Як повідомляв УНН, МЗС РФ прокоментувало відставку міністра оборони Британії.