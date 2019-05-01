МЗС РФ прокоментувало відставку міністра оборони Британії: не вірили, що він може бути міністром
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Рішення прем’єр-міністерки Великої Британії Терези Мей відправити у відставку міністра оборони Гевіна Вільямса запізнилося — “в Москві давно перестали вірити в його здатність займати свій пост”. Про це написала в середу в Facebook офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає УНН.
Як повідомили в канцелярії британської прем’єрки, вона відправила Вільямсона у відставку, “так як втратила впевненість в його здатності виконувати функції міністра оборони і члена кабінету міністрів”. У повідомленні було зазначено, що рішення Мей пов’язано з несанкціонованим розповсюдженням їм інформації з засідання Ради з національної безпеки.
“Геніально, хоча й запізно. Ми ось давно втратили віру в здатність Гевіна Вільямсона займати пост”, — йдеться у записі Захарової.
Захарова вирішила також відзначити, що саме Вільямсону належить фраза “Росія повинна відійти в сторону і заткнутися”.
Нагадуємо, Мей відправила у відставку міністра оборони через витік секретних даних.