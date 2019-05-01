МИД РФ прокомментировал отставку министра обороны Британии: не верили, что он может быть министром
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Решение премьер-министрессы Великобритании Терезы Мэй отправить в отставку министра обороны Гэвина Уильямса запоздало — “в Москве давно перестали верить в его способность занимать свой пост”. Об этом написала в среду в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает УНН.
Как сообщили в канцелярии британского премьера, она отправила Уильямсона в отставку, “так как потеряла уверенность в его способности исполнять функции министра обороны и члена кабинета министров”. В сообщении было указано, что решение Мэй связано с несанкционированным распространением им информации с заседания Совета по национальной безопасности.
“Гениально, хотя и поздно. Мы вот давно утратили веру в способность Гэвина Уильямсона занимать пост”, — говорится в записи Захаровой.
Захарова решила также отметить, что именно Уильямсону принадлежит фраза “Россия должна отойти в сторону и заткнуться”.
Напоминаем, Мэй отправила в отставку министра обороны из-за утечки секретных данных.