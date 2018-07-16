Российское командование приказало скрыть следы своего присутствия на Донбассе - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Российское командование на Донбассе приказало скрыть следы своего присутствия на Донбассе. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"С этой целью командованием российских оккупационных войск постоянно доводятся распоряжения на временное прекращение огня, ограничения перемещения запрещенной минскими договоренностями техники и принятие мер маскировки при деятельности в районах ответственности соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и полетов беспилотных летательных аппаратов миссии", - говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения боевых действий на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранения, состояние его здоровья удовлетворительное.