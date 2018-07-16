Російське командування наказало приховати сліди своєї присутності на Донбасі – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Російське командування на Донбасі наказало приховати сліди своєї присутності на Донбасі. Про це з посиланням на дані розвідки повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"З цією метою командуванням російських окупаційних військ постійно доводяться розпорядження на тимчасове припинення вогню, обмеження переміщення забороненої мінськими домовленостями техніки та вжиття заходів маскування у разі діяльності у районах відповідальності з’єднань і частин 1 та 2 АК ЗС РФ представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та польотів безпілотних літальних апаратів місії", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, протягом минулої доби в зоні проведення бойових дій на Донбасі один український військовослужбовець отримав поранення, стан його здоров'я задовільний.