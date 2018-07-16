Російське командування наказало приховати сліди своєї присутності на Донбасі – розвідка

"З цією метою командуванням російських окупаційних військ постійно доводяться розпорядження на тимчасове припинення вогню, обмеження переміщення забороненої мінськими домовленостями техніки та вжиття заходів маскування у разі діяльності у районах відповідальності з’єднань і частин 1 та 2 АК ЗС РФ представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та польотів безпілотних літальних апаратів місії", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, протягом минулої доби в зоні проведення бойових дій на Донбасі один український військовослужбовець отримав поранення, стан його здоров'я задовільний.