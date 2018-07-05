Руссийское командование на Донбассе вызвало резервистов для прохождения сборов - разведка

"На временно оккупированной территории в Донецкой области (в Донецке и Новоазовске) - проверка системы оповещения т.н. военнослужащих запаса (резервистов) с практическим вызовом в военкоматы для прохождения сборов", - сообщил Гуцуляк.

В течение месяца с 25 июня по 25 июля на базе 2 отдельной мотострелковой бригады (м. Луганськ) проводится мобилизационная тренировка 2 АК, в рамках которой призвано более 300 человек. В настоящее время на полигоне "Центральный" кроме вопросов индивидуальной подготовки т.н. военнослужащих под руководством кадровых офицеров ВС РФ проводится боевое слаживание подразделений российских оккупационных войск.

Напомним, на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей продолжаются мобилизационные мероприятия.