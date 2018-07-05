Руссийское командование на Донбассе вызвало резервистов для прохождения сборов - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Российское командование на Донбассе проводит мобилизационные тренировки среди боевиков. Военнослужащих запаса вызвали для прохождения сборов. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"На временно оккупированной территории в Донецкой области (в Донецке и Новоазовске) - проверка системы оповещения т.н. военнослужащих запаса (резервистов) с практическим вызовом в военкоматы для прохождения сборов", - сообщил Гуцуляк.
В течение месяца с 25 июня по 25 июля на базе 2 отдельной мотострелковой бригады (м. Луганськ) проводится мобилизационная тренировка 2 АК, в рамках которой призвано более 300 человек. В настоящее время на полигоне "Центральный" кроме вопросов индивидуальной подготовки т.н. военнослужащих под руководством кадровых офицеров ВС РФ проводится боевое слаживание подразделений российских оккупационных войск.
Напомним, на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей продолжаются мобилизационные мероприятия.