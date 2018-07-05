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Російське командування на Донбасі викликало резервістів для проходження зборів – розвідка

Російське командування на Донбасі викликало резервістів для проходження зборів – розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Російське командування на Донбасі проводить мобілізаційні тренування серед бойовиків. Військовослужбовців запасу викликали для проходження зборів. Про це з посиланням на дані розвідки повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

"На тимчасово окупованій території у Донецькій області (у Донецьку та Новоазовську) — перевірка системи оповіщення т.зв. військовослужбовців запасу (резервістів) з практичним викликом до військкоматів для проходження зборів", - повідомив Гуцуляк.

Протягом місяця з 25 червня до 25 липня на базі 2 окремої мотострілецької бригади (м. Луганськ) проводиться мобілізаційне тренування 2 АК, у рамках якого призвано понад 300 осіб. На теперішній час на полігоні "Центральний" крім питань індивідуальної підготовки т.зв. військовослужбовців під керівництвом кадрових офіцерів ЗС РФ проводиться бойове злагодження підрозділів російських окупаційних військ.

Нагадаємо, на окупованих територіях Луганської і Донецької областей продовжуються мобілізаційні заходи.

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