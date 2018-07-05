Російське командування на Донбасі викликало резервістів для проходження зборів – розвідка

"На тимчасово окупованій території у Донецькій області (у Донецьку та Новоазовську) — перевірка системи оповіщення т.зв. військовослужбовців запасу (резервістів) з практичним викликом до військкоматів для проходження зборів", - повідомив Гуцуляк.

Протягом місяця з 25 червня до 25 липня на базі 2 окремої мотострілецької бригади (м. Луганськ) проводиться мобілізаційне тренування 2 АК, у рамках якого призвано понад 300 осіб. На теперішній час на полігоні "Центральний" крім питань індивідуальної підготовки т.зв. військовослужбовців під керівництвом кадрових офіцерів ЗС РФ проводиться бойове злагодження підрозділів російських окупаційних військ.

Нагадаємо, на окупованих територіях Луганської і Донецької областей продовжуються мобілізаційні заходи.