Российское командование активизировало антиукраинскую пропаганду на Донбассе в связи с изменением формата противодействия агрессии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Российско-оккупационное командование на Донбассе активизировало антиукраинскую пропаганду на Донбассе в связи с изменением формата противодействия агрессии с антитеррористической операции на Операцию объединенных сил. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"Командование российско-оккупационных войск активизировало антиукраинскую пропаганду путем искаженного и предвзятого трактования изменения формата противодействия российской агрессии со АТО на ООС. С целью запугивания местного населения на оккупированных территориях интенсивно распространяется информация о возможности активизации боевых действий и расширения территории их ведения", - сообщил Гуцуляк.
Отмечено, что российско-оккупационное командование требует от так называемых местных органов власти и перевозчиков быть готовыми обеспечить эвакуацию населения.
Как сообщал УНН, боевики на Донбассе из пушек обстреляли поселок Зайцево в Донецкой области.