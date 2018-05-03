Російське командування активізувало антиукраїнську пропаганду на Донбасі в зв’язку зі зміною формату протидії агресії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Російсько-окупаційне командування на Донбасі активізувало антиукраїнську пропаганду на Донбасі в зв’язку зі зміною формату протидії агресії з антитерористичної операції на Операцію об’єднаних сил. Про це з посиланням на дані розвідки повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Командування російсько-окупаційних військ активізувало антиукраїнську пропаганду шляхом викривленого та упередженого трактування зміни формату протидії російській агресії з АТО на ООС. З метою залякування місцевого населення на окупованих територіях інтенсивно розповсюджується інформація про можливість активізації бойових дій та розширення території їх ведення", - повідомив Гуцуляк.
Зазначено, що російсько-окупаційне командування вимагає від так званих місцевих органів влади і перевізників бути готовими забезпечити евакуацію населення.
Як повідомляв УНН, бойовики на Донбасі з гармат обстріляли селище Зайцеве в Донецькій області.