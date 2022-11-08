Российская война менее чем за полгода уничтожила в Украине 2 млн гектаров леса – Зеленский

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“Русская война принесла миру острый продовольственный кризис, который больше всего отразился на тех странах, которые страдают от имеющихся проявлений разрушения климата – катастрофической засухи, масштабных наводнений. Российская война менее чем за полгода уничтожила в Украине 2 миллиона гектаров леса! Далеко не в каждой стране мира вообще есть такая площадь лесов, сожженная в Украине российскими обстрелами”, – заявил Глава Государства.

Детали

Зеленский подчеркнул, что из-за российской войны в Украине десятки стран вынуждены возвращать к работе в угольную генерацию, чтобы хоть чуть-чуть снизить цены на энергию для своих людей, которые шокирующе растут из-за сознательных российских действий.

“Мы вынуждены ежедневно выяснять, какая ситуация на Запорожской атомной станции, самой большой в Европе. Нет ли там выброса радиации? Российская армия превратила эту атомную станцию ​​в военный полигон и постоянно играет с подключением станции и атомных реакторов к энергосети. Это непосредственный риск радиационной катастрофы. Кого будет волновать, например, количество парниковых газов в атмосфере, если часть Европы или Ближний Восток, а, возможно, Северную Африку, не дай бог, накроет радиационное облако в результате аварии на Запорожской АЭС? Еще в прошлом году вообще не могло быть такого вопроса, а в этом году россия поставила десятки таких вопросов перед миром”, – сказал Президент.

Он призвал страны жестко остановить россию, которая своей незаконной войной разрушает возможность мира в единстве работать ради общей цели. Поскольку не может быть эффективной климатической политики без мира на земле.

Дополнение

Конференция ООН по изменению климата COP27 проходит в Египте, и более 100 лидеров и глав государств принимают участие в глобальном мероприятии, чтобы обсудить пути уменьшения негативных последствий изменения климата и адаптации к его последствиям.