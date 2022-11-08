Російська війна менш ніж за півроку знищила в Україні 2 млн гектарів лісу – Зеленський

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“Російська війна принесла світу гостру продовольчу кризу, яка найбільше позначилася на тих країнах, що страждають від наявних проявів руйнації клімату – катастрофічної посухи, масштабних повеней. Російська війна менш ніж за півроку знищила в Україні 2 мільйони гектарів лісу! Далеко не в кожній країні світу взагалі є така площа лісів, яка була спалена в Україні російськими обстрілами”, – заявив Глава Держави.

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Зеленський наголосив, що через російську війну в Україні десятки країн змушені повертати до роботи у вугільну генерацію, щоб хоч трохи знизити ціни на енергію для своїх людей, які шокуюче зростають через свідомі російські дії.

“Ми змушені щоденно з’ясовувати, яка ситуація на Запорізькій атомній станції, найбільшій у Європі. Чи немає там викиду радіації? Російська армія перетворила цю атомну станцію на військовий полігон і постійно грається з підключенням станції та атомних реакторів до енергомережі. Це безпосередній ризик радіаційної катастрофи. Кого хвилюватиме, наприклад, кількість парникових газів у атмосфері, якщо частину Європи або Близький Схід, а, можливо, Північну Африку, не дай боже, накриє радіаційна хмара внаслідок аварії на Запорізькій АЕС? Ще минулого року взагалі не могло бути такого питання, а цьогоріч росія поставила десятки таких питань перед світом”, – сказав Президент.

Він закликав країни жорстко зупинити росію, яка своєю незаконною війною руйнує можливість світу у єдності працювати заради спільної мети. Оскільки не може бути ефективної кліматичної політики без миру на землі.

Доповнення

Конференція ООН з питань зміни клімату COP27 проходить в Єгипті, і понад 100 лідерів та глав держав беруть участь у глобальному заході, щоб обговорити шляхи зменшення негативних наслідків зміни клімату та адаптації до його наслідків.