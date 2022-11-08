Російська війна менш ніж за півроку знищила в Україні 2 млн гектарів лісу – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Російська збройна агресія менш ніж за півроку знищила в Україні два мільйони гектарів лісу. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час промови на Конференції ООН з питань зміни клімату COP27, передає УНН.
Цитата
“Російська війна принесла світу гостру продовольчу кризу, яка найбільше позначилася на тих країнах, що страждають від наявних проявів руйнації клімату – катастрофічної посухи, масштабних повеней. Російська війна менш ніж за півроку знищила в Україні 2 мільйони гектарів лісу! Далеко не в кожній країні світу взагалі є така площа лісів, яка була спалена в Україні російськими обстрілами”, – заявив Глава Держави.
Деталі
Зеленський наголосив, що через російську війну в Україні десятки країн змушені повертати до роботи у вугільну генерацію, щоб хоч трохи знизити ціни на енергію для своїх людей, які шокуюче зростають через свідомі російські дії.
“Ми змушені щоденно з’ясовувати, яка ситуація на Запорізькій атомній станції, найбільшій у Європі. Чи немає там викиду радіації? Російська армія перетворила цю атомну станцію на військовий полігон і постійно грається з підключенням станції та атомних реакторів до енергомережі. Це безпосередній ризик радіаційної катастрофи. Кого хвилюватиме, наприклад, кількість парникових газів у атмосфері, якщо частину Європи або Близький Схід, а, можливо, Північну Африку, не дай боже, накриє радіаційна хмара внаслідок аварії на Запорізькій АЕС? Ще минулого року взагалі не могло бути такого питання, а цьогоріч росія поставила десятки таких питань перед світом”, – сказав Президент.
Він закликав країни жорстко зупинити росію, яка своєю незаконною війною руйнує можливість світу у єдності працювати заради спільної мети. Оскільки не може бути ефективної кліматичної політики без миру на землі.
Доповнення
Конференція ООН з питань зміни клімату COP27 проходить в Єгипті, і понад 100 лідерів та глав держав беруть участь у глобальному заході, щоб обговорити шляхи зменшення негативних наслідків зміни клімату та адаптації до його наслідків.