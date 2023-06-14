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Российская пропаганда активизировалась: Маляр рассказала о главных информационных задачах рф

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июня. УНН. Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что российская пропаганда активизировалась после успехов ВСУ на фронте и сейчас пытаются деморализовать украинцев. Об этом Маляр заявила в эфире всеукраинского телемарафона, пишет УНН.

Российская пропаганда активизировалась: Маляр рассказала о главных информационных задачах рф

Цитата

"Российские источники активизируются во время активности военных действий. Вот сейчас они более активны. И у них несколько задач. Первая задача - это повлиять на нас, деморализовать, например, за счет сообщений об уничтоженной технике", - заявила Маляр.

Детали

По ее словам, вторая задача, которую преследует российская пропаганда своими фейковыми сообщениями, - это "вдохновить и усилить своих военных".

Также Маляр отметила, что таким образом руководство рф пытается получить больше информации о состоянии техники ВСУ.

"Это война, и, безусловно, во время войны есть потери техники. Но россияне, подавая эту информацию, пытаются вытащить из нас, например, уточнения, потому что у них очень сложно с разведкой", - подчеркнула Маляр.

При этом в Telegram Маляр отметила, что "у россиян нет информационного преимущества в нашем инфопространстве". "Количество вбросов не означает, что они достигают цели. Это холостые обороты. Которых действительно много и создается впечатление активного присутствия", - отметила замминистра.

"Любая их инфа, рассчитанная на нас, «живет» несколько часов. Наше общество уже давно наработало критическое мышление. Отличие их информации от нашей и стиля подачи, как и во всем остальном - дикость против цивилизованности", - отметила Маляр.

Дополнение

Центр стратегических коммуникаций сообщал, что россияне, выдав себя за украинское медиа, придумали новость, где союзники Украины якобы заявляют, что Киев уже проиграл, потому что "потерял Бахмут".

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