Російська пропаганда активізувалася: Маляр розповіла про головні інформаційні задачі рф

Цитата

"Російські джерела активізуються під час активності військових дій. Ось зараз вони більш активні. І в них кілька задач. Перша задача - це вплинути на нас, деморалізувати, наприклад, за рахунок повідомлень про знищену техніку", - заявила Маляр.

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За її словами, друга задача, яку переслідує російська пропаганда своїми фейковими повідомленнями, - це "надихнути і підсилити своїх військових".

Також Маляр зазначила, що таким чином керівництво рф намагається отримати більше інформації про стан техніки ЗСУ.

"Це війна, і, безумовно, під час війни є втрати техніки. Але росіяни, подаючи цю інформацію, намагаються витягти з нас, наприклад, уточнення, тому що у них дуже складно з розвідкою", - наголосила Маляр.

При цьому у Telegram Маляр зауважила, що "в росіян немає інформаційної переваги у нашому інфопросторі". "Кількість вкидів не означає, що вони досягають мети. Це холості обороти. Яких справді багато і складається враження активної присутності", - зауважила заступниця міністра.

"Будь-яка їхня інфа, розрахована на нас, «живе» кілька годин. Наше суспільство вже давно напрацювало критичне мислення. Відмінність іхньої інформації від нашої та стилю подачі, як і в усьому іншому - дикість проти цивілізованості", - зазначила Маляр.

Доповнення

Центр стратегічних комунікацій повідомляв, що росіяни, видавши себе за українське медіа, вигадали новину, де союзники України нібито заявляють, що Київ уже програв, бо "втратив Бахмут".



