"Київ вже програв, бо втратив Бахмут": росіяни запустили нову ІПСО, видавши себе за українське медіа
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Росіяни, видавши себе за українське медіа, вигадали новину, де союзники України нібито заявляють, що Київ уже програв, бо "втратив Бахмут". Про це пише УНН з посиланням на Центр стратегічних комунікацій.
Деталі
Зазначається, що пропагандисти кремля знову використали клон "РБК-Україна" для своєї ІПСО. Так, через нього вони сіють паніку і зраду, видавши "новину" під заголовком "Втратили Бахмут – програли війну".
Повідомляється, що вороги досить ретельно скопіювали дизайн медіа і взяли схоже доменне ім’я – rbk.media. Справжнє ж доменне ім’я українського медіа – rbc.ua.
"Цинізму цьому кремлівському вкиду додають написи на глузливих картинках у Facebook, де нібито робили грошові ставки на контрнаступ, а він не відбувся, "контрнаступ: очікування і реальність", зображення черепа і напис Бахмут, "спасибі" Зе за Бахмут". Насправді, віра союзників в перемогу України дуже сильна, адже якби було навпаки, ніхто б не підтримував українців, Сили оборони та чинну владу в країні", - написали в Центрі стратегічних комунікацій.
Згідно з наданою інформацією, ворожа пропаганда активно розповсюджує ІПСО через традиційно порожню сторінку під назвою Doriku. За даними Центру стратегічних комунікацій, кампанія була запущена 5 червня, а фейкову сторінку створено 6 травня.
Нагадаємо
На початку травня, росіяни також запускали нову ІПСО, аби посварити між собою поляків та українців. Так, росіяни поширювали відео, на якому поляки нібито заявляють, що Україна повинна відшкодувати надану їй допомогу, передавши частину своїх територій.