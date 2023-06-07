"Киев уже проиграл, потому что потерял Бахмут": россияне запустили новую ИПСО, выдав себя за украинское медиа

Детали

Отмечается, что пропагандисты кремля снова использовали клон "РБК-Украина" для своей ИПСО. Так, через него они сеют панику и предательство, выдав "новость" под заголовком "Потеряли Бахмут – проиграли войну".

Сообщается, что враги довольно тщательно скопировали дизайн медиа и взяли похожее доменное имя – rbk.media. Настоящее же доменное имя украинского медиа – rbc.ua.

"Цинизма этому кремлевскому вбросу добавляют надписи на насмешливых картинках в Facebook, где якобы делали денежные ставки на контрнаступление, а оно не состоялось, "контрнаступление: ожидания и реальность", изображение черепа и надпись Бахмут, "спасибо" Зе за Бахмут". На самом деле, вера союзников в победу Украины очень сильна, ведь если бы было наоборот, никто бы не поддерживал украинцев, Силы обороны и действующую власть в стране", - написали в Центре стратегических коммуникаций.

Согласно предоставленной информации, вражеская пропаганда активно распространяет ИПСО через традиционно пустую страницу под названием Doriku. По данным Центра стратегических коммуникаций, кампания была запущена 5 июня, а фейковая страница создана 6 мая.

Напомним

В начале мая, россияне также запускали новую ИПСО, чтобы поссорить между собой поляков и украинцев. Так, россияне распространяли видео, на котором поляки якобы заявляют, что Украина должна возместить оказанную ей помощь, передав часть своих территорий.