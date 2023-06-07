"Киев уже проиграл, потому что потерял Бахмут": россияне запустили новую ИПСО, выдав себя за украинское медиа
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Россияне, выдав себя за украинское медиа, придумали новость, где союзники Украины якобы заявляют, что Киев уже проиграл, потому что "потерял Бахмут". Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций.
Детали
Отмечается, что пропагандисты кремля снова использовали клон "РБК-Украина" для своей ИПСО. Так, через него они сеют панику и предательство, выдав "новость" под заголовком "Потеряли Бахмут – проиграли войну".
Сообщается, что враги довольно тщательно скопировали дизайн медиа и взяли похожее доменное имя – rbk.media. Настоящее же доменное имя украинского медиа – rbc.ua.
"Цинизма этому кремлевскому вбросу добавляют надписи на насмешливых картинках в Facebook, где якобы делали денежные ставки на контрнаступление, а оно не состоялось, "контрнаступление: ожидания и реальность", изображение черепа и надпись Бахмут, "спасибо" Зе за Бахмут". На самом деле, вера союзников в победу Украины очень сильна, ведь если бы было наоборот, никто бы не поддерживал украинцев, Силы обороны и действующую власть в стране", - написали в Центре стратегических коммуникаций.
Согласно предоставленной информации, вражеская пропаганда активно распространяет ИПСО через традиционно пустую страницу под названием Doriku. По данным Центра стратегических коммуникаций, кампания была запущена 5 июня, а фейковая страница создана 6 мая.
Напомним
В начале мая, россияне также запускали новую ИПСО, чтобы поссорить между собой поляков и украинцев. Так, россияне распространяли видео, на котором поляки якобы заявляют, что Украина должна возместить оказанную ей помощь, передав часть своих территорий.