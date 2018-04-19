Русская музыкальная премия: украинцы везде

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 13439 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 33574 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 58881 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 73569 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 99134 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 136911 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 103749 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 134056 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 187085 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 283366 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4.1м/с
73%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 146674 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 136075 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 117734 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 161788 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 107707 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 107725 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 161808 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 405119 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 363742 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 448465 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 11858 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 12476 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 22851 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 33379 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 39352 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Русская музыкальная премия: украинцы везде

Киев • УНН

 • 13955 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Российская премия "МузТВ" объявила своих номинантов. Украинские исполнители представлены почти во всех номинациях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу премии.

Русская музыкальная премия: украинцы везде

В категории "Лучшая исполнительница" номинированы сразу четыре украинки - Светлана Лобода, Ани Лорак, Елка и Вера Брежнева. При этом Лорак и российский рэпер Мот с песней "Сопрано" поборются за премию в категории "Лучший дуэт". Также Клип Ани Лорак на песню "Новый бывший" может стать лучшим видео в России.

За звание лучшего исполнителя будут биться Alekseev и Дмитрий Монатик (MONATIK).

Кроме того, в номинации "Прорыв года" попытается победить украинская певица Настя Каменских (NK) и украинский исполнитель T-Fest.

За звание "Лучшая поп-группа" сразится украинский дуэт "Время и Стекло" и Украинская поп-группа "Artik & Asti". Кроме того, на победу в номинации "Лучший альбом" претендуют Светлана Лобода (LOBODA) - H2Lo и "Время и Стекло" - "Обратный отсчет".

Макс Барских с клипом "Моя любовь" попытается победить в номинации "Лучшее мужское видео".

Как сообщал УНН, сегодня нет никаких оснований для пересмотра "черного списка" лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, куда вошли российские актеры, режиссеры и другие лица. Об этом сегодня заявил на заседании правительства вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$64.33
Bitcoin
$78,501.20
S&P 500
$5,011.93
Tesla
$227.94
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,003.96
Ethereum
$1,555.88