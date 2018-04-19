Русская музыкальная премия: украинцы везде

В категории "Лучшая исполнительница" номинированы сразу четыре украинки - Светлана Лобода, Ани Лорак, Елка и Вера Брежнева. При этом Лорак и российский рэпер Мот с песней "Сопрано" поборются за премию в категории "Лучший дуэт". Также Клип Ани Лорак на песню "Новый бывший" может стать лучшим видео в России.

За звание лучшего исполнителя будут биться Alekseev и Дмитрий Монатик (MONATIK).

Кроме того, в номинации "Прорыв года" попытается победить украинская певица Настя Каменских (NK) и украинский исполнитель T-Fest.

За звание "Лучшая поп-группа" сразится украинский дуэт "Время и Стекло" и Украинская поп-группа "Artik & Asti". Кроме того, на победу в номинации "Лучший альбом" претендуют Светлана Лобода (LOBODA) - H2Lo и "Время и Стекло" - "Обратный отсчет".

Макс Барских с клипом "Моя любовь" попытается победить в номинации "Лучшее мужское видео".

Как сообщал УНН, сегодня нет никаких оснований для пересмотра "черного списка" лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, куда вошли российские актеры, режиссеры и другие лица. Об этом сегодня заявил на заседании правительства вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.