Російська музична премія: українці усюди
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Російська премія "МузТВ" оголосила своїх номінантів. Українські виконавці представлені майже у всіх номінаціях. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу премії.
У категорії "Найкраща виконавиця" номіновані відразу чотири українки - Світлана Лобода, Ані Лорак, Елка і Віра Брежнєва. При цьому Лорак і російський репер Мот з піснею "Сопрано" позмагаються за премію в категорії "Кращий дует". Також Кліп Ані Лорак на пісню "Новый бывший" може стати кращим відео в Росії.
За звання кращого виконавця будуть битися Alekseev і Дмитро Монатік (MONATIK).
Крім того, в номінації "Прорив року" спробує перемогти українська співачка Настя Каменських (NK) і український виконавець T-Fest.
За звання "Краща поп-група" змагатиметься український дует "Время и Стекло" та українська поп-група "Artik & Asti". Крім того, на перемогу в номінації "Кращий альбом" претендують Світлана Лобода (LOBODA) - H2Lo і "Время и Стекло" - "Зворотний Відлік".
Макс Барських з кліпом "Моя любов" спробує перемогти в номінації "Краще чоловіче відео".
Як повідомляв УНН, на сьогодні немає жодних підстав для перегляду "чорного списку" осіб, які становлять загрозу національній безпеці, куди ввійшли російські актори, режисери та інші особи. Про це сьогодні заявив на засіданні уряду віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко.